Este sábado continuó la actividad de la jornada cuatro del Apertura 2024, fecha que marca el comienzo del parón de la Liga MX ante que comience la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los equipos del campeonato mexicano frente a los de la Major League Soccer.

Uno de los nuevos detractores de la Leagues Cup, es el entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva quien, luego del empate entre los 'Escarlatas' y los 'Celestes', el portugués aseguró que no tiene sentido que el torneo se detenga para jugar el torneo que se disputa en Estados Unidos.

"Cortar el campeonato no tiene sentido alguno, es mi opinión, quién soy yo para enseñarle a los señores a organizar torneos. Creo que los paros tienen que ser para la Selección, no tiene ningún sentido, no entiendo, no veo en Europa nada de esto. Paran para selecciones, para los mundiales y es cuando termina el campeonato", comentó Paiva.

Partido lindo

Renato Paiva reconoció que el duelo entre Cruz Azul y Toluca fue tácticamente lindo, y no dudó en mencionar que ambos equipos se encontrarán en la Fase Final del Campeonato.

“Ha sido tácticamente un partido muy bonito. Sentí que el partido fue muy rico. Fue un partido de tú a tú. Hacer lo que hicimos en esta cancha no es fácil. Son dos grandes equipos que estoy seguro de que van a pelear el título hasta el final”, finalizó.

*Con información de Iliany Aparicio

