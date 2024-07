Marcel Ruiz confesó que estuvo muy cerca de fichar en Francia: 'Al Final no se pudo'

Marcel Ruiz se alista para un nuevo partido con Toluca, sin embargo, previo al encuentro ante Cruz Azul, el joven futbolista mexicano haló sobre su fallido fichaje a Europa durante el mercado de verano.

De acuerdo con reportes, Ruiz estuvo cerca de llegar al Toulouse de la Ligue 1 de Francia, ahora el volante ofensivo anunció que sí existió una oferta formal, sin embargo, al final no se logró dar el fichaje por lo que ahora se enfoca en Toluca.

"Sí hubo una oferta formal, estuvo muy cerca de concretarse, al final no se pudo. Pero yo estoy muy contento acá, como siempre lo he dicho, si se me llega a presentar otra oportunidad me gustaría que se diera. No pasa nada", explicó.

A pesar de que el volante de 23 años no cierra las puertas a llegar a Europa, también aseguró estar contento con los Diablos Rojos y quiere poder levantar el título de Liga junto con su equipo.

"Ahora estoy muy contento acá, creo que iniciamos bien el torneo justo, y pues me gustaría quedar campeón acá y después poder dar el salto", finalizó.

