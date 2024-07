Tiago Volpi ya no será el cobrador oficial de penales del Toluca

Tiago Volpi, portero de Toluca, dio a conocer que ya no será el cobrador oficial de penales del equipo, rol que había adoptado los últimos torneos.

Tras la victoria de los Diablos frente a Mazatlán, el portero brasileño informó la noticia y señaló que la decisión fue tomada por Renato Paiva y su cuerpo técnico.

“Es una decisión que ya se ha tomado. ¿Quién va a patear? No lo sé, pero no soy yo y el míster ya ha hablado conmigo y me ha dicho que va a ser otro jugador el que va a patear", dijo a los medios.

Asimismo, comentó que respeta la medida, pues está seguro que el cambio es por "el bien del club y de equipo".

“Siempre he dicho que el tema de los penales era un plus y hay que aceptar todas las decisiones y tiene que ser lo mejor pensando en el club y en el equipo, no en las individualidades”, agregó.

Tiago Volpi ha anotado un total de 15 goles con la camiseta del Toluca.

