Miguel Herrera ve como favorito a América para ganar la Leagues Cup tras victoria vs Atlas

América clasificó a los Octavos de Final de la Leagues Cup tras vencer 2-1 a Atlas, y aunque los azulcremas batallaron para obtener el triunfo, el resultado parece haber convencido a Miguel Herrera, quien calificó al equipo como favorito a levantar el título del torneo.

El entrenador mexicano aclaró que el juego frente a los rojinegros no le pareció el mejor por parte de los azulcremas, sin embargo, resaltó la capacidad de André Jardine por seguir cosechando victorias en compromisos que se llegan a complicar.

"Yo sí lo pongo favorito y lo dije desde el primer día, para mí América es el favorito. Hay partidos de América con Jardine que me gustan muchísimo y hay otros que no me gustan, pero el tipo ha sabido ganar.

"Hoy el partido no me gustó mucho, y aunque no se sintieron cómodos y no deslumbraron, ganaron", dijo en La Última Palabra.

Ahora, las Águilas buscarán seguir avanzando en el torneo y se medirán ante St. Louis City en los Octavos.

