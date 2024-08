Nacho Ambriz niega que equipos de la Liga MX no les importe jugar bien en la Leagues Cup

Ignacio Ambriz, director técnico del Santos Laguna, señaló previo al encuentro de 16vos de Final en la Leagues Cup 2024 contra el Cincinnati de la MLS. Ambriz negó que los equipos mexicanos no tengan interés en competir en el torneo que se disputa en Estados Unidos.

Nacho Amrbiz mencionó que los directivos de la Liga MX tomaron la decisión de participar en la Leagues Cup en lugar de otros torneos internacionales de mayor prestigio, pero aseguró que esto no implica falta de compromiso por parte de los equipos del balompié mexa.

"Cuando las cosas no van bien, es una forma de criticar a los equipos, decir que no nos interesan este tipo de torneos. Yo estoy viendo todo lo contrario. Ya no vamos a Copa Libertadores, ni a la Sudamericana", comentó Ambriz.

El técnico recordó que esta es la segunda edición consecutiva del torneo y afirmó que tanto él como sus jugadores están comprometidos con el club. "Sé el compromiso que tenemos con el club y los jugadores lo saben, así que claro que vamos a competir", señaló.

Ambriz reconoció que la Leagues Cup llega en un momento complicado del calendario para los equipos mexicanos, quienes aún muestran falta de ritmo, pero sostuvo que esto no es motivo para evadir responsabilidades.

"Es cierto que estamos en la cuarta fecha, a lo mejor en la octava hay un mejor rendimiento. Por lo demás, si te quejaras, y más si quedas fuera, la crítica siempre va a venir si te va mal o no logras los resultados", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup: Así se jugarán los Octavos de Final de la edición 2024