Tuca Ferretti sobre jugar Leagues Cup en EU: 'Nadie nos puso una pistola en la cabeza para venir'

Son varios los entrenadores y jugadores de los equipos de la Liga MX que se han quejado por la organización de la Leagues Cup, pues no les agradó la idea de que este torneo se realizara solo en los Estados Unidos.

A Ricardo Ferretti también le hubiera gustado que los clubes de la MLS visitaran México, pero no cree que valga la pena quejarse ahora, pues no los amenazaron para participar en este certamen.

“Unos están más inconformes que otros. A lo mejor no es tan justo, pero así se planteó el torneo, nadie nos puso una pistola en la cabeza para venir. Se platicó con los presidentes y con los dueños de los equipos para formar este torneo y se anunció desde antes que así iba a ser, entonces no podemos llegar ahorita y decir ciertas cosas.”, dijo previo al Cruz Azul vs Charlotte FC de los Dieciseisavos de Final.

El 'Tuca' sabe que este juego no será nada fácil, pues será de eliminación directa y enfrentarán a un gran rival, que viene de ganarle en penaltis al FC Dallas y de golear al Necaxa.

“Hay que reconocerlo, es un buen equipo. Debemos estar ocupados en hacer nuestro partido, ya tenemos una visión de lo que será el equipo rival y debemos estar muy atentos”, agregó.

Cruz Azul sufrió para superar la Fase de Grupos de la Leagues Cup, pues en su debut perdió contra el Inter de Miami y en su segundo juego le ganó al Atlanta United en una dramática tanda de penaltis.

Ricardo Ferretti espera más de sus dirigidos: "Tengo jugadores capaces, pero todavía no alcanzan el nivel que ellos mismos esperan. Estamos buscando esa conjunción para poder tener el mejor nivel individual y colectivo", concluyó.

