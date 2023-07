Turco Mohamed se dice honrado de enfrentar a Rooney como DT en el Pumas vs DC United

Pumas se juega su pase a los 16vos de Final de la Leagues Cup ante DC United, y previo al juego el director técnico de la UNAM, Antonio Mohamed, se dijo honrado de poder enfrentar aun técnico de alto nivel como lo es Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la Selección de Inglaterra como jugador.

“(Sentirse honrado) Siempre enfrentar a entrenadores de prestigio, ahora nosotros no jugamos, son los jugadores. No digo ‘decorado’, pero somos una parte que complementa el espectáculo, va a ser un placer saludarlo”, confesó el Turco Mohamed en conferencia de prensa.

Sobre el partido, Mohamed mencionó que las planificaciones de partidos no siempre salen como se piensan, y destacó que sus futbolistas han practicado los tiros desde los 11 pasos para que puedan salir bien su en su momento lo necesitan.

“Primero pasa por lo psicológico, en el entrenamiento parean muy bien todos, ojalá que en el partido puedan ejecutarlo bien. Hay que estar en el momento, uno puede planificar una cosa, pero puede salir otra. No es un plan el que tenemos de hacer un cambio para los penales, confiamos en que pueda patear cualquiera del equipo”.

Finalmente, Turco Mohamed señaló que no siente presión por avanzar a 16vos de Final de la Leagues Cup. “Está claro que tenemos que mejorar, pero no siento presión, nunca la he sentido en toda mi carrera, disfruto mucho lo que hago cuando estoy arriba o abajo.

“Dependemos de nosotros para clasificar. Somos los primeros que sabemos que no hicimos bien las cosas, pero confío mucho en estos jugadores que van a mejorar las cosas y por ende, mejorarán los resultados”.

