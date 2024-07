Ulises Rivas lanza mensaje previo a la Leagues Cup: 'Venimos con mentalidad de ganar'

Previo al inicio de Leagues Cup, Ulises Rivas, mediocampista de Pumas, señaló que el equipo viene con la mentalidad de ganar el torneo. De igual forma, comentó que todos los equipos de la Liga MX tienen ‘sed de revancha’ contra los equipos de la Major League Soccer tras lo sucedido el año pasado.

En 2023, los clubes de la MLS mostraron dominio sobre los mexicanos. Ante esto, Ulises cree que la Liga MX vienen con una mentalidad diferente con respecto al año anterior. Asimismo, reiteró que Pumas buscará conseguir el título de Leagues Cup tras el buen inicio en el Apertura 2024.

“Es un torneo importante. No solo nosotros, sino todos los equipos de la liga lo ven de esa manera, así que este torneo va a ser un poco diferente. Nosotros venimos con la mentalidad de ganar. Hay que tomarlo paso a paso. El partido más importante es contra Austin, es importantísimo sacar la victoria para después esperar a Rayados”, comentó Rivas.

Sobre el calendario de la Leagues Cup, el mediocampista felino aseguró que no es un ‘parón’, pues a final de cuentas, todos los equipos siguen en competencia, por lo que de ellos dependerá avanzar de rondas para seguir en acción y no perder ritmo futbolístico.

“Así está agendado. Tenemos que venir, competir y salir cada partido a ganar. Mientras sigas en competencia no va a existir ese parón, es como si siguiera el torneo, así que depende de nosotros. No me corresponde decir si es o no la mejor forma, nos tenemos que apegar a eso”, señaló.

