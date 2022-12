Aguirre tras derrota del Mallorca contra Getafe: 'Dimos dos goles como regalo navideño'

El estratega mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, habló sobre la derrota de su equipo sobre el Getafe por marcador de 2-0 en el Coliseum Alfonso Pérez.

El mandamás reconoció en conferencia de prensa no haber estado 'a la altura' y dijo que dieron dos goles como regalo navideño.

"No tirar a portería es un dato que no me afecta porque nuestro equipo tiene muy claro a lo que juega. Controlamos el partido en la primera parte. Dimos dos goles como regalo navideño. Con el primer gol nos dispersamos, nos salimos del partido, cambiamos el esquema, metimos gente adelante, dejamos espacios y en otro regalo llegó el segundo gol. Cuando uno se equivoca en Primera División, se paga. No estuvimos a la altura, yo el primero. No advertí lo que se venía y fuimos un equipo vulnerable. No defendimos como lo hacíamos y no atacamos. Felicito al Getafe", agregó.

| Caemos en el último partido del año. Gracias a todos los mallorquinistas que nos habéis acompañado.#GetafeRCDMallorca pic.twitter.com/LdmI8oznIu — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) December 30, 2022

Finalmente, Aguirre consideró que el VAR hizo bien su trabajo cuando señaló un fuera de juego previo de Muriqi cuando el árbitro pitó un penalti a favor del Mallorca por una mano de Damián Suárez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: NAHUEL GUZMÁN BROMEA SOBRE APUESTA Y 'MAREO' DE GIGNAC