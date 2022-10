Jugadores del Mallorca tras darle ánimo a Javier Aguirre: ‘¡Ánimo Mister, no te agobies, esto sigue!’

El estratega mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, reveló que varios jugadores le brindaron ánimos tras verse desanimado luego de la falta de triunfos en LaLiga.

“Se me acercaron dos o tres, hasta cinco (jugadores) y me dijeron: ‘¡Ánimo Mister, no te agobies, esto sigue!’. La derrota del otro día y ante Sevilla me caló profundo porque veo cómo se entregan, cómo luchan, cómo pelean y no tiene premio. Me duele por ellos, por la gente que va al campo y digo, caray merecen algo más”, dijo ‘Vasco’ Aguirre en conferencia de prensa.

El Mallorca ya suma cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria en LaLiga; tres derritas y un empate.

: “El @valenciacf es de los equipos más verticales que hay en @LaLiga” , 18:30 horas en Mestalla pic.twitter.com/VwSf0umg3F — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) October 21, 2022

Finalmente, Aguirre destacó que entre todos los integrantes del equipo se encargan de animarse: “Tarde o temprano tiene que llegar el premio, sigue la misma lucha y entre nosotros nos animamos, el equipo está bien, ellos vinieron a mí, no tuve que hacer una terapia o dinámica de grupo. No te agobies, no te preocupes, vamos a tirar para adelante y es un grupo fantástico”, comentó el mandamás.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARGENTINA: CERVECERA LANZÓ ICÓNICO VIDEO DE 'COINCIDENCIAS' EN APOYO A LA ALBICELESTE