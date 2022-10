Feyenoord le quitó la capitanía a Orkun Kökçü por negarse a utilizar el brazalete LGBTTTIQ+

El capitán del Feyenoord Orkun Kökçü, equipo de Países Bajos en el que milita el mexicano Santiago Giménez, se vio envuelto en otra polémica luego de haber rechazado portar el brazalete con los colores de la bandera LGBTTTIQ+, acción por la que el conjunto decidió quitarle la capitanía, según información de 'Varsky Sports'.

El centrocampista no fue el único de la Eredivisie que se negó a portar el brazalete de colores, pues Redouan El Yaakoubi del Excelsior prefirió una alternativa en la que se leía "respeto".

La asociación de futbol de Países Bajos también conocida como 'KNVB' solicitó a los capitanes de las 18 escuadras portar el objeto de colores como parte de una acción perteneciente a la campaña "One Love" en apoyo a los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

Feyenoord le quitó la capitanía a Orkun Kökçü por negarse a llevar el brazalete LGBT. Manifestó no sentirse cómodo para usarlo "por cuestiones religiosas". pic.twitter.com/fE7gfoo749 — VarskySports (@VarskySports) October 20, 2022

Kökçü se pronunció al respecto asegurando que por sus creencias religiosas no era el indicado para apoyar las causas por lo que también pidió que respetaran su desición.

"He decidido no utilizar el brazalete de arcoíris. Es importante recalcar que respeto a todos sin importar su religión, raíces o preferencias. Creo que todos son libres de hacer lo que quieran o sientan, entiendo muy bien la importancia de esta acción, pero por mis creencias religiosas no creo ser la persona correcta para apoyar esto.

"Es por eso que no me siento cómodo usando la banda de capitán. Imagino que habrá gente decepcionada por mi decisión y para nada es mi intención. Entiendo que los sentimientos hacia mí no se desvanezcan con estas palabras, pero espero que mi elección por motivos religiosos sea igualmente respetada".

