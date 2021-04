Alan Pulido: 'En México siempre se menosprecia a los que jugamos en otros países'

En más de una ocasión se ha comparado el nivel de la Liga MX con el de la MLS y aunque algunos consideran que liga norteamericana dista de la Tricolor, Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, consideró que este torneo va en crecimiento y en México siempre se menosprecia lo que otros jugadores nacionales hacen en el extranjero.

"Siempre lo he dicho, en México menosprecian todo, a nosotros los mexicanos que jugamos en otros países y hacemos bien las cosas, en lugar de ser considerados de alguna otra manera siempre tratan de menospreciar, pero así es México, es un problema cultural", declaró en conferencia.

Por otra parte, aseguró que este año es de suma importancia a nivel personal, ya que al recuperar su nivel podría ser tomado en cuenta dentro de la Selección Nacional para participar en la Copa Oro o los Juegos Olímpicos, incluso no descartó la idea de su posible retorno al balompié mexicano.

“No se descarta ninguna posibilidad, en cualquier momento puedes romperla y se pueden abrir muchas puertas para poder regresar la liga mexicana o algún equipo europeo, claro que no se cierra esa posibilidad. Sinceramente por la edad, por lo que ya llevo es difícil regresar al futbol europeo, en la liga mexicana siempre está la posibilidad, creo que con lo que he logrado allá puede en algún futuro regrese, no se sabe”, expresó.

