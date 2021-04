Aritz Aduriz: 'Muchas cosas tienen que unirse para jugar a alto nivel a cierta edad'

Aritz, en la lengua vasca, significa roble, y la leyenda hizo honor a su nombre. Aritz Aduriz fue un ícono del Athletic Bilbao, su gol de chilena ante el Barcelona en 2019 es uno de los más recordados de su carrera y fue su último tanto en LaLiga.

Hoy retirado, y siendo uno de los embajadores de LaLiga, el exjugador hace un repaso de su carrera, asegurando que la clave fue disfrutar su profesión como lo hacía de niño.

“Miro hacia atrás y me doy cuenta de lo mucho que disfruté. Ese es el secreto. Disfruté haciendo lo que siempre había querido hacer desde que era niño, que era jugar al futbol. He conocido a mucha gente, amigos. He competido todos los fines de semana, me he enfrentado a los mejores. El futbol me ha traído mucha felicidad y la oportunidad de vivir mi sueño de infancia”, comenta el jugador en entrevista con LaLiga.

Aduriz jugó 12 temporadas en el cuadro vasco en tres etapas, con 407 juegos y 172 anotaciones. Su retiro fue repentino, durante la pandemia, con el estadio vacío y sus compañeros sobre el césped. Un problema en la cadera lo hizo dejar el futbol. Pese a sus problemas de lesiones, agradece poder haber jugado a gran nivel después de los 30 años.

“Hay muchos factores involucrados. Muchas cosas tienen que unirse para permitir que un jugador juegue a un alto nivel después de cierta edad. También lo pasé muy bien jugando, estaba exactamente donde quería estar: en el Athletic, mi club. Muchas cosas se juntaron para mí. Estaba feliz, ganaba confianza y disfrutaba de mi futbol”, comentó.

