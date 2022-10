Chaco Giménez; 'Santiago es el mejor mexicano en Europa del momento'

Los primeros juegos de Santiago Giménez con el Feyenoord han sido muy productivos, con cinco goles en siete juegos oficiales.

Y para su padre, Christian Giménez, estos números son suficientes para nombrarlo el mejor mexicano del momento que milita en Europa.

"No creo que haya otro mexicano con el presente de Santiago en Europa, sacándome la camiseta de padre. Hay algo más importante todavía, estamos hablando de un chico de 21 años", aseguró el Chaco en entrevista con ESPN.

Aunque el exfutbolista no quitó mérito a lo que ha hecho Raúl Jiménez en los últimos años en la Premier League.

"Hay un proceso y los entrenadores tenemos nuestros jugadores, que son de jerarquía también. No soy quien para presionar, pero, como aficionado, jugador y papá de un involucrado, entiendo al técnico. No es de lo que hiciste ahora en los últimos tres o cuatro meses, hay un proceso. Hay jugadores que no están en su mejor momento pero ¿podemos discutir a Raúl Jiménez?", dijo Giménez.

El Chaquito se disputa actualmente uno de los tres puestos a delantero de la Selección Mexicana en Qatar 2022 con el propio Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martín.

