Chucky Lozano: Hristo Stoichkov quiere ver al mexicano con el Barcelona

Después de un inicio de campaña complicado por problemas con el entrenador Gennaro Gattuso, la mejor versión de Hirving Lozano se ha ido mostrando en la cancha.

El Chucky llegó a 12 goles con el Napoli en la presente campaña y se ha convertido en un titular indiscutible en el 11 de Gattuso con el conjunto celeste. Estas actuaciones no han pasado desapercibidas por Hristo Stoichkov, exjugador del Barcelona, quien reveló le gustaría ver al mexicano como blaugrana.

"Me alegro mucho de este niño, que para nosotros es un niño aún, porque ha demostrado que un mexicano puede hacer las cosas como las ha hecho él. De verdad, con la mano en el corazón, sí lo quiero ver con la camiseta del Barcelona, porque puede hacer cosas maravillosas, pero tarde que temprano ya veremos qué pasa", aseguró el búlgaro en programa de TUDN donde participa con analista.

Ya en el pasado el propio Lozano ha externado su deseo de algún día vestir la playera culé; aunque para ello deberá seguir haciendo bien las cosas con los napolitanos.

"Me gusta el futbol italiano, pero desde que estuve en el PSV pensé en jugar en una liga más competitiva. Llegué a un objetivo y ahora vamos a por otro. Hay muchos clubes en los que me gustaría jugar, como el Barcelona, me gusta mucho. Lo ideal sería encontrar un equipo donde yo pueda encajar de la mejor manera", confesó el Chucky en entrevista con TV Azteca hace algunos meses.

