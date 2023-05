Chucky Lozano se quedará sin técnico en el Napoli: Lucianno Spalletti se tomará año sabático

Napoli tuvo una temporada llena de éxitos luego de ganar, por primera vez en 33 años, un título de la Serie A bajo las órdenes de Luciano Spalletti, el hombre que creyó en el equipo y que formó un tridente letal con Víctor Oshimen, Kvicha Kvaratskhelia y rotando a Chucky Lozano o Di Lorenzo.

Pero el entrenador italiano dejará el banquillo napolitano para la Temporada 2023-2024, pues tomará un año sabático después del éxito obtenido, así lo dio a conocer el presidente del equipo, De Laurentiis.

“Sí, Spalletti me dijo que preferiría tomarse un año sabático, ¿puedo decir que no? Me dio mucho y se lo agradezco. Se me acercó y me dijo que lo ha dado todo, que se ha cerrado un círculo”, reveló el también productor de cine.

Napoli tiene su boleto asegurado a la siguiente Champions League y buscará mantener su ritmo aniquilador en la Serie A, para intentar buscar su cuarto título del campeonato italiano, mientras que intentarán tener un mejor papel en la Liga de Campeones, donde este año se quedaron en los Cuartos de Final, pues cayeron ante el Milan.

Lozano se queda sin entrenador, mismo que le tuvo confianza en la segunda parte del torneo, pero que no pudo terminarlo por una lesión y, aunque no fue letal en el área rival, sí fue importante en la delantera napolitana.

