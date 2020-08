Chucky Lozano y Diego Lainez: Stoichkov los recomendó al Barcelona; el club los rechazó

Hristo Stoichkov, histórico delantero búlgaro con pasado en Barcelona, dijo haber recomendado a la directiva blaugrana los fichajes de los delanteros mexicanos Diego Lainez e Hirving Lozano, así como al zaguero César Montes, aunque la respuesta habría sido negativa al no ser jugadores "de la filosofía" culé.

"Recomendé a Alphonso Davies y me dijeron que no, que jugaba en la MLS y era canadiense. También les dije que se llevaran a Diego Lainez, César Montes y 'Chucky' Lozano. Lo mismo: 'No son de nuestra filosofía', así me dijeron", reveló Stoichkov en la programación de TUDN.

Alphonso Davies fue uno de los artífices de la dolorosa eliminación culé a manos del Bayern Munich, teniendo al canadiense como uno de los protagonistas.

En la posición de los mexicanos Barcelona cuenta en su primera línea con Ousmane Dembélé y Ansu Fati; jugadores con proyección como Trincão y Pedri se incorporarían al cuadro blaugrana para la siguiente temporada después de sus cesiones.

