Edson Álvarez: 'Si Lisandro no hubiera estado en Ajax, creo hubiera regresado a México'

Edson Álvarez está por cerrar su segunda temporada en el Ajax y ya completamente adaptado a Holanda y su futbol, no ha tenido problema en reconocer los problemas que tuvo en un inicio al encontrarse lejos de su familia.

Sin embargo, el mexicano reconoce que fue Lisandro Martínez, su compañero en la defensa, quien lo ha ayudado y motivado desde su primer día como ajaccien, siendo parte fundamental en su evolución en Europa dentro y fuera de la cancha.

"Nos llevamos muy bien", dijo Álvarez sobre su vínculo con el argentino. "Disfrutamos de la compañía del otro y disfrutamos de socializar. Ambos crecimos con una cierta visión de la vida".

"Le digo, Licha si no hubieras estado allí en esos momentos en los que no podía estar con mi familia, no sé que... Me hubiera regresado a México; estuve muy cerca de regresarme. Él estuvo allí, diciéndome que aguantara, y bueno ve ahora lo que es la vida", reveló Edson, de 23 años, en entrevista con su club.

“Muchas veces no quería trabajar ni hacer cosas. Entonces Licha estaba detrás de mí, diciéndome que lo teníamos que hacer, que nuestro momento iba a llegar. Y mira cómo está ahora. Lo estamos haciendo bien porque hemos trabajado muy duro", añadió sobre lo importante que el defensor argentino de su misma edad ha sido en su travesía en el viejo continente.

