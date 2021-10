Para renovar su contrato con el Ajax hasta 2025, Edson Álvarez fue sorprendido con una ceremonia en el Johan Cruyff Arena junto a sus compañeros, familiares y afición, hecho especial el cual el mexicano no esperaba y lo dejó marcado como uno de los mejores momentos de su vida.

“Antes de la presentación me dijeron que iba a ser la firma en la cancha, pero no esperaba algo así. Fue una sorpresa, entonces fue increíble y que con palabras no puedo transmitir lo que sentí porque ha sido lo mejor que viví en la vida hasta ahora”, contó Álvarez en charla con Ajax TV.

“Fue un momento muy especial, me puse muy nervioso. No sabía cómo actuar y solo tengo palabras de agradecimiento al club y a quienes hicieron posible esto. Mi papá se regresó hace una semana, pero estuvo un mes aquí. Mi hermano, mi mamá y que mi novia y mi hija estuvieran lo hizo más especial”, apuntó el mexicano.

Desde lo contractual, Edson reveló que no hubo mayor discrepancia con el club y todo se dio de manera fluida, resultado al gran momento personal y futbolístico que atraviesa como jugador del Ajax.

“Ambas partes estuvimos de acuerdo en extender el contrato. También con esto quiero demostrar que estoy muy feliz acá, que disfruto del Ajax, de la ciudad, la gente, la forma en que jugamos, lo feliz con mis compañeros y estoy feliz de haber firmado”, sentenció el contención.

