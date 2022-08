Edson Álvarez sobre su adaptación en Europa: 'Estaba triste y enojado por como se daban las cosas'

Edson Álvarez se ha convertido en una pieza fundamental del Ajax a poco más de tres años de su llegada al Viejo Continente. Sin embargo, para el mediocampista mexicano no fue del todo fácil en un principio.

Durante una entrevista con TUDN, el seleccionado nacional reveló las sensaciones que tenía en su primer año, pues dejó en claro que mudarse a un país distinto nunca es sencillo, aunque esos momentos difíciles lo ayudaron a madurar.

"Fue un inicio complicado, venir a un nuevo país es complicado, pero me pone feliz todo lo que he logrado a lo largo de mi vida, porque cada cosa tiene un porqué. En ese momento no lo entendía así, estaba enojado y triste por cómo se estaban dando las cosas sin pensar que eso me tenía que pasar para crecer, madurar", comentó.

Asimismo, Edson Álvarez consideró que actualmente se encuentra en un equipo top de Europa, sin embargo, no le cierra las puertas a otro club de mayor jerarquía, pues sabe que en ellos puede explotar su potencial.

"Muchas veces no alcanzamos a ver la dimensión del club que es (el Ajax). Hay interés no concreto de otros clubes, pero este es un equipo que para mí es top en Europa. Sé que en algún momento voy a salir por mis actuaciones", expresó.

Por último el canterano del América aseguró que tomó la responsabilidad de ser el primer mexicano en jugar para el equipo neerlandés, pues sabía que si tenía buenas actuaciones se iban a fijar más en el jugador nacional.

"La tarea principal del mexicano en Europa es tratar de jugar, consolidarse, pero también pensar que es una oportunidad de la que se abren muchas puertas. Antes de mí, el Ajax no volteaba a ver mucho al futbolista de México, pero con mi llegada sabía que tenía esa 'responsabilidad'". sentenció.

