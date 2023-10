Exjugador del Real Madrid se 'rinde' ante Cuauhtémoc Blanco: 'Era un fenómeno'

Cuauhtémoc Blanco dejó una huella imborrable durante su paso por el Valladolid en LaLiga de España. Aunque su estancia en el club fue relativamente corta, tan solo dos temporadas, su impacto perdura en la memoria de aquellos que compartieron vestuario con él, como Jorge López Marco. 'Tote', quien también tuvo la oportunidad de jugar para el Real Madrid y el Real Betis, rememoró su experiencia al lado del ídolo de Tepito.

'Tote' recordó su tiempo en el Valladolid junto a Cuauhtémoc Blanco y cómo el mexicano causó una impresión positiva tanto en como fuera del campo. Cabe la pena mencionar que el ídolo del América le metió un golazo al Real Madrid.

"Con Cuauhtémoc fue en Valladolid, la verdad que fue un año muy bonito para él, para mí, para todos. Él era la primera vez que salía de México a Europa y era un fenómeno como tipo y un fenómeno como jugador. No me extraña la fama que tiene en este país porque se lo merece", expresó el exjugador del Real Madrid en entrevista con Mediotiempo.

Tote también compartió sus impresiones sobre Cuauhtémoc Blanco como persona: "Ha vivido mucho porque él al principio estaba solo y yo, también, éramos solteros. No te puedo decir algo en concreto, pero sí que he podido conocerlo, cuando viene a Madrid, me llama, tengo un cariño por el enorme, me parece, ha sido un tipo espectacular, muy gracioso, muy personaje y un tipo con una calidad enorme", señaló.

En cuanto a la posibilidad de ver a más jugadores mexicanos en equipos de élite como el Real Madrid, Tote expresó su esperanza de que, si tienen el talento y la fortaleza mental necesarios, se abrirán nuevas oportunidades.

