Gattuso pese a goleada: 'Pudimos haberlo hecho mejor con Chucky en otra posición'

La goleada del Napoli por 6-0 a la Fiorentina dejó satisfecho al estratega azzurro Gennaro Gattuso, aunque es consiente de que su equipo pudo haberlo hecho mejor, sobre todo el mexicano Hirving Lozano, quien de haber jugado en otra posición, se pudo haber visto otro volumen de juego de acuerdo al técnico.

"Estoy satisfecho con la forma en que el equipo interpretó el juego. Vi mentalidad, fuerza y ​​sacrificio. A pesar del gran resultado, nos arriesgamos y pusimos de nuevo a la Fiorentina en el juego en un par de ocasiones", indicó el estratega tras el partido en Nápoles. "Venimos de tres resultados positivos entre el campeonato y la copa pero sabemos que nos quedan puntos en el camino. Esto debe darnos el empujón para recuperarnos".

“Hoy hicimos algo diferente, vi un gran orden. Tal vez podríamos haberlo hecho mejor con Lozano por fuera, rompimos la línea de los laterales, pero eso fue lo único que no me gustó. Es cierto que creamos pero con Udinese y Empoli no me gustaron desde el punto de vista defensivo”, añadió el estratega.

Chuky firmó un gol este domingo en la goleada 6-0 de su equipo, el Napoli, a la Fiorentina, en la decimoctava jornada de la Serie A italiana.

Lozano alcanzó las ocho dianas en esta temporada liguera y anotó, en el minuto 38, el momentáneo 3-0 al aprovechar una espectacular jugada personal de Lorenzo Insigne por la banda izquierda.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHUCKY LOZANO: ANOTÓ GOL EN APLASTANTE TRIUNFO DEL NAPOLI SOBRE FIORENTINA