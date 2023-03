Héctor Herrera sobre sus detractores: 'Son críticas externas que no me interesan'

Las críticas son una constante en la carrera de los futbolistas, pero no es algo que afecte a Héctor Herrera. El mediocampista mexicano aseguró que en su actual club, el Houston Dinamo, no ha sido señalado por su juego y hizo saber que no le interesa lo que se hable de él de manera externa.

"Nunca recibí críticas, por lo menos aquí en el club o en la ciudad nunca me han reprochado nada. Creo que son críticas externas que no me interesan a mí ni al club, en el club siempre he tratado bien, igual en la ciudad", afirmó en entrevista para TUDN.

Además, dejó saber que actualmente se encuentra en un buen momento, al igual que su equipo, pero destacó la importancia del trabajo en conjunto y en el confiar en el proceso para obtener buenos resultados.

"Nosotros estamos contentos, queremos lo mejor para el club y a través de eso vendrá lo mejor personalmente. Creo que es un proceso, un proyecto que yo sé que a lo mejor se espera mucho, pero como siempre lo he dicho 'no voy a jugar yo solo, no voy a resolver las cosas yo solo', es un juego de equipo en el cual necesitamos de toda la gente", explicó.

Y ‘HH’ sabe que el hacer buenas actuaciones a nivel de clubes será una oportunidad que le abra las puertas a nivel Selección, ya que de momento no ha sido considerado por el nuevo entrenador Diego Cocca.

