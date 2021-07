Ignacio Ambriz, inspirado en Javier Aguirre para triunfar en Europa

Ignacio Ambriz desea entregar buenos resultados y conseguir el ascenso con el Huesca para después poder dirigir a equipos importantes de Europa, como lo hizo Javier Aguirre.

Entre 2002 y 2009, Nacho fue auxiliar técnico del Vasco en el Osasuna y en el Atlético de Madrid.

"La vara está muy alta. Es un tipo al que quiero mucho, lo admiro y lo respeto. Lucharé para demostrar que también tengo la capacidad", mencionó.

Javier Aguirre regresó a México para dirigir a Monterrey, luego de que trabajó en España, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Ambriz espera que pronto haya más entrenadores mexicanos en el extranjero.

"El mercado está muy competitivo, cada día crece la exigencia. Hay que entregar buenos resultados. Siempre he estado consciente de que cada oportunidad que se me presenta tengo que cerrarla de la mejor manera. ¿Qué les pasa? No lo sé, cada quien tendrá su punto de vista", contó.

Ignacio Ambriz desea hacer las cosas bien en el Huesca y por el momento no piensa en la Selección Mexicana, pues cree que Gerardo Martino está haciendo un gran trabajo y que no tendrá problemas para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

"Tengo que entregar buenos resultados. Son retos, apuestas. Después, si hay posibilidad, estaría muy orgulloso de que se fijen en mí. Hoy está en buenas manos. Le deseo lo mejor", finalizó.

