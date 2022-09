Javier Aguirre previo al Mallorca vs Almería: "No veo que seamos menos que nadie"

Javier Aguirre, timonel mexicano del Mallorca, dejó claro que su escuadra no es menos que ninguna y se encuentran concentrados en no perder más puntos en los compromisos que vienen de la temporada 2022-2023 de LaLiga.

"Yo no veo que seamos menos que nadie, todos tenemos más o menos planteles parecidos, más o menos estamos ahí. Podemos ser favoritos, o no, ante el Almería, me da igual".

El estratega reconoció la calidad de su próximo rival, el Almería que ascendió este año, y aseguró que será un partido muy parejo.

"El Almería es un equipo muy bien dirigido. Juega bien al futbol y tienen varias maneras de hacerlo. Parece que no le ha pesado jugar en Primera División. Será un partido muy disputado y el que se equivoque y cometa errores sufrirá".

Mallorca viene de no encontrarse con la victoria en sus últimos dos partidos, ante Girona (1-1), y la goleada que les propinó el Real Madrid (4-1).

"He hablado con los jugadores y sería importante sacar los tres puntos y dejar una buena imagen para que la gente se vaya contenta a casa. Hemos logrado que el equipo corra y sea intenso. Es la única manera que yo entiendo podemos competir, porque talento sin esfuerzo no sirve de mucho".

Aguirre se quejó de que le impongan jugar a las dos de la tarde pues el intenso calor afecta a los jugadores.

"La Liga emite un comunicado anunciando que la temperatura (este sábado) estará por debajo los 29 grados, pero no se considera la sensación térmica que la sube a 35 grados.

"Ya hemos hablado lo que teníamos que hablar y nunca utilizaremos los horarios como pretexto. Nunca jamás. Lo que es muy raro es que fueses tan seguido, tan raro como te fijen tres partidos seguidos a las 10 de la noche".

