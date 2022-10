Javier Aguirre recordó pretemporada del Mallorca: ‘Con Qatar tuvimos un partido asqueroso’

Una derrota más se hiló a la temporada del Mallorca. No obstante, Javier Aguirre reconoce que la escuadra que dirige ha crecido, pues ya no regalan tantos balones. Sobre dicho tema, rememoró el partido de preparación contra Qatar, mismo que calificó como “asqueroso”.

“Hemos crecido, porque el primer partido con el Athletic de Bilbao regalamos 17 balones. Bueno, en pretemporada recuerdo que tuvimos un partido asqueroso contra Qatar, perdimos 15 balones en la primera mitad”, comentó en rueda de prensa.

“No podemos darle 17 veces la pelota al rival, no debemos. Que me la quites, sí, en una falta sí, que venga un tiro, también. Pero yo darte a ti, darte la pistola para que me dispares, eso no”, concluyó el mexicano.

Asimismo, el Vasco notificó que su escuadra está incompleta debido a que varios futbolistas se enfermaron por “un extraño virus”, mismo que les hizo perder considerablemente peso. Entre los afectados están Kang, Grenier y Kadewere. Esta es la razón por la que no pudieron unirse a la concentración.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCELO FLORES Y ALONSO ACEVES: ÁLVARO CERVERA, EL NUEVO DT DEL REAL OVIEDO