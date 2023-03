Javier Aguirre sobre el futbol mexicano: "Ya tocó fondo"

El entrenador del Mallorca habló en entrevista exclusiva para el programa de ESPN, Cronometro, donde aseguró que el futbol mexicano ha tocado fondo.

Aguirre, quien dirige al equipo español desde la temporada 2021-2022, comentó que el fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 reflejó el mal estado en el que se encuentra el futbol nacional.

"Tocamos fondo… Así como lo dije cuando nos echó la FIFA con los cachirules, que tocamos fondo. Hubo reestructuración, hubo cambios y este es el momento. Aquí en España no puedo defender el que no haya descenso. ‘Oye, Javier, ¿cómo es que el último no se va a Segunda?’, pues no se va, pagan no sé cuánto y se quedan. Luego el porcentaje, la multipropiedad, tantas y tantas cosas, califican 12 de 18, son cosas que te cuestan defender", comentó.

Así mismo el entrenador mexicano hizo hincapié en los actuales dirigentes del futbol mexicano, asegurando que no lo hacen mal a nivel administrativo.

"Hay muy buenos dirigentes en México. A mí me pareció lo de Yon de Luisa, lo de Mikel Arriola, me parecieron tipos que no procedían de futbol, pero que lo hicieron bien a nivel administrativo, a nivel orden, pero yo creo que los dueños deben de ser muy inteligentes y poner encima de la mesa los intereses colectivos, no el individual.

"Yo creo que debemos, en este momento, ser un poquito generosos con el futbol mexicano, que tanto nos ha dado a todos y ayudar y si hay que sacrificar una lana, proyectos o jugadores, pues hay que hacerlo, nos están comiendo el mandado los vecinos del norte", finalizo.

