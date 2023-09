“Delantero de clase mundial”, es así como describe Leonardo Bonatini a Raúl Jiménez, el atacante potosino compartió cancha con el mexicano en su paso por Wolverhampton.

“Es un jugador excepcional, también jugué contra él en Portugal, y cuando llegó a Wolves nos enseñó mucho, es un jugador victorioso, de clase mundial”, dijo el atacante de Atlético San Luis en entrevista para RÉCORD.

A su vez, mencionó que cuando Jiménez llegó al equipo de Inglaterra, tanto él como sus ex compañeros lo recibieron con bombo y tarola, pues resaltó que su experiencia ayudaría al equipo.

“Cuando llegó, nosotros nos quedamos muy felices de tener a un jugador como él en el plantel, no platicábamos mucho porque yo era un poco más tímido, él tampoco hablaba mucho, es muy buena persona y papá también”, mencionó.

NO SOLO VAS A LA LIGA DE ARABIA POR DINERO

Para Leo Bonatini el jugar en la Liga de Arabia fue un trampolín para su carrera y rechazó que los jugadores que llegan ahí es por dinero, confesó que elevó su nivel para llegar a Wolverhampton.

“Hace nueve años, me tocó jugar en Arabia, y la verdad que fue una experiencia muy buena para mí, no esperaba que el nivel de futbol fuera tan bueno, creo que los locales son los que elevan el nivel, jugué una temporada y salí campeón, muchas veces pensamos que los jugadores salen solo por dinero, pero de allá me fui a Inglaterra, entonces pude jugar un nivel más alto”, reconoció.

El jugador de 29 años, tuvo su paso por Juventus U19, Cruzeiro, Estoril, Praia, Nottingham Forest, Guimaraes y en los Wolves. Actualmente es el delantero del Atlético San Luis, quien en su primer torneo con el equipo potosino sumó seis goles y dos asistencias.

En el Apertura 2023 ha sido titular en siete juegos, en los cuales acumula tres tantos en y suma 504 minutos.

