El mercado de fichajes veraniego aún no concluye y, por lo tanto, el América todavía no piensa cerrar su plantilla. No conformes con las ‘Bombas’ que significaron las contrataciones de Kevin Álvarez y Julián Quiñones, buscarán soltar una más, pues las Águilas no tiran la toalla e insisten por César Montes.

Una fuente confirmó a RÉCORD que el conjunto de Coapa se encuentra negociando con el Espanyol para poder repatriar a Montes e incorporarlo a sus filas, esto, debido a la posible salida de Néstor Araujo, quien es pretendido por el AEK de Atenas.

Hasta el momento, no se ha cerrado el acuerdo; sin embrago, las pláticas van por buen camino y la posibilidad para que el ‘Cachorro’ aterrice en el Nido, es muy grande, pues los ‘Periquitos’ no lograron la salvación en LaLiga, y el defensa mexicano busca regresar a jugar a un máximo circuito.

Asimismo, el canterano del Monterrey no quiere perder actividad para continuar en el radar de la Selección Mexicana, y sabe que portando la elástica azulcrema seguirá siendo contemplado con el Tri, por lo que estaría dispuesto a volver a nuestro país, pese a que su idea era permanecer en Europa.

Hace unas semanas, el Mallorca de Javier Aguirre pretendió fichar a Montes, pero las pláticas no llegaron a buen puerto porque no hubo un acuerdo entre ambos equipos. Ahora, el América busca hacerse de sus servicios y los próximos días serán claves para saber si se concretan las negociaciones.

Por lo pronto, la escuadra dirigida por André Jardiné se encuentra participando en la Leagues Cup y el día de mañana buscarán su pase a los Dieciseisavos de Final cuando enfrenten al Colombus Crew.

