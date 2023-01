Memo Ochoa confesó que no se saludaba con Kameni en el Málaga

Francisco Guillermo Ochoa se fue a jugar al Viejo Continente en 2011, su primer equipo fue el Ajaccio en la Ligue One donde sus actuaciones fueron llamando la atención de otros equipos hasta que, tres años después, el Málaga lo anunció como su nuevo fichaje estrella.

Ochoa tenía la difícil tarea de sentar a un arquero de mucho recorrido europeo como lo era Carlos Kameni, dueño del arco malagueño en ese momento, a pesar de ello Memo llegó a España con la promesa de ser el arquero titular en el equipo pues "Kameni ya se iba"

Este martes, a nueve años de distancia, Paco Memo ha confesado para el semanario Sportweek que su relación con el camerunés era terrible, asegurando que el mexicano le negaba el saludo al africano.

"El presidente me había querido, a pesar de que todavía era un ciudadano extracomunitario. Me dijo: 'Kameni se va'. Debería haber tomado su lugar, pero el entrenador tenía ideas diferentes… Es cierto, no lo saludaba porque empezó a hablar mal de mí, tal vez porque tenía miedo", confesó el arquero mexicano.

Kameni salió del Málaga en 2017, Ochoa lo hizo un año antes, el camerunés solo jugó un Mundial con su país, Memo acaba de jugar su quinta Copa del Mundo y este 2023 Carlos Kameni juega en el Santa Coloma de Andorra mientras que Paco Memo sigue jugando en el máximo nivel posible.

