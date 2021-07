Nacho Ambriz: Paciente a pesar de que el Huesca no ha sumado refuerzos

Ignacio Ambriz continúa preparando la próxima temporada que enfrentará el Huesca en el futbol español y el estratega mexicano no ha visto la llegada de refuerzos a su equipo.

Ante esta situación, el estratega mexicano pidió paciencia y confianza de que el Huesca tendrá un equipo competitivo de cara a la nueva temporada.

“Tenemos que tener paciencia, sí me hablaron de que vienen refuerzos, me gustaría decir que mañana llegan todos y no, realmente es tener paciencia de que vamos a armar un buen equipo”, declaró a Ambriz a los medios locales.

| "Me ha sorprendido el rápido entendimiento de los jugadores hacia mis conceptos y fundamentos futbolísticos". "Hay que tener paciencia, vamos a armar un buen equipo". "Me siento como en casa, como si llevara tiempo aquí". — SD Huesca (@SDHuesca) July 29, 2021

Así mismo, el entrenador mexicano mencionó que el Huesca tiene varios jugadores canteranos en los que podrá confiar en momento de apremio y que se siente como en casa en España.

“Contaba con muchos canteranos, que va bien para ver quién puede tener en cuenta un momento de necesidad”, dijo Ambriz.

“Me siento como en casa, como si llevara tiempo viviendo aquí. No me había pasado, será que también conozco la forma de vivir en España. Estoy también en la adaptación del club en donde me he encontrado una familia, todos dispuestos a apoyarme, ayudarme y solo me corresponde trabajar”, concluyó.

