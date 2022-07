Orbelín Pineda: Celta lo 'castiga'; no hará gira por México y Estados Unidos

Orbelín Pineda decidió mantener su sueño europeo y rechazar las ofertas que había de parte de Chivas y Toluca para que volviera a la Liga MX.

Además, el mexicano tiene ofertas de otros equipos europeos, pero con una suma menor a la que ofrecía los mexicanos, por lo que el Celta de Vigo castigó al Maguito, según reveló TUDN.

"ORBELÍN NO VIENE A MÉXICO @RCCelta sigue bloqueando a @orbelin90. Van a una gira por México para jugar VS Pumas sin Orbelín. INCREÍBLE!!! Además no le dan facilidades para salir. Tiene varias ofertas: Feyenoord, AEK Atenas, Standard Leija y Rayo Vallecano", reveló Gibrán Araige reportero de TUDN en Twitter.

Orbelín ya se presentó a la pretemporada del Celta de Vigo, equipo que además contrato a Luca de la Torre, futbolista estadounidense que juega en la posición del mexicano.

