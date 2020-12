Tecatito Corona, convocado con Porto pero aún es duda vs Olympiacos

Jesús Corona entró a la convocatoria del Porto de cara a la última Jornada de la Champions League, donde el equipo luso se medirá ante el Olympiacos.

Pese a entrar a la convocatoria, Tecatito aún es duda, pues así lo aseguró el entrenador de los Dragones Sergio Conceiçao.

“¿Corona no disponible? Está convocado. Tiene algunas limitaciones, pero va con nosotros. Es cierto que no entrenó con el equipo, porque todavía hay algo limitado”, mencionó el DT en conferencia de prensa.

El conjunto portugués ya está calificado a los Octavos de Final de la Liga de Campeones, por lo que de no ser necesario, Corona podría no tener actividad para no recaer de su lesión, la cual sufrió hace una semana ante el Manchester City.

Las bajas confirmadas para el Porto son Pepe y Marcano, quienes siguen en recuperación por sus respectivas lesiones.

