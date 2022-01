Video: Manuel Pellegrini y Julen Lopetegui mantuvieron acalorada discusión tras el Betis vs Sevilla

El Betis de los mexicanos Andrés Guarado y Diego Lainez, se clasificó para los Cuartos de Final de la Copa del Rey al imponerse por 2-1 al Sevilla de Jesús 'Tecatito' Corona, en una eliminatoria que pasará a la historia con el sevillista Joan Jordán como triste protagonista, ya que el partido se tuvo se suspender el sábado al recibir el centrocampista catalán el impacto en la cabeza de un barra lanzada desde la grada cuando el equipo bético acababa de empatar.

Sin embargo, al final del denfrentamiento la polémica no faltó nuevamente pues estrategas de ambos equipos, Manuel Pellegrini y Julen Lopetegui, mantuvieron una acalorada discusión en el centro del campo que duró algunos minutos y en la que se logró apresiar no llegaron a un acuerdo aparente sobre lo que pudo haber sido el arbitraje del partido.

Pobre Pellegrini aguantando el olor de Lopetegui, yo no aguantaría ni 5 segundos a su lado. pic.twitter.com/hYquLj85Zi — PartinMinpoya (@DavidViti7) January 16, 2022

En conferencia de prensa Lopetegui, que quiso "felicitar al Betis por su victoria", consideró "lamentable que compañeros" de profesión como algunos futbolistas del Betis a través de las redes sociales "sean capaces de poner el foco en otras cosas", pues varios de ellos insinuaron el sábado que el jugador sevillista había fingido el daño sufrido.

"O condeno o no condeno, o blanco o negro. Me toca los cojones, con perdón, que Joan Jordán no esté en el campo cuando la cabeza no la puso él ni él suspendió el partido. Estaba mareado, tenía un traumatismo craneoencefálico... El perjudicado es el agredido. ¿Cómo se ha podido jugar hoy cuando había otras opciones?", se preguntó el técnico vasco ante los periodistas.

Por su parte, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró este domingo "contento por estar en la siguiente ronda" de la Copa del Rey, "pero amargado también porque se le ha hecho un daño muy grande por parte de un descerebrado".

Pellegrini pidió "hacer una investigación" sobre el suceso que obligó a suspender el partido del sábado porque ignora "si un tubo de plástico hace tanto daño", ya que "otras muchas veces no se suspendieron los partidos por estos casos".

"Si se hubiera manejado todo con un poco más de grandeza este partido se hubiera jugado con público en las gradas y todo hubiera sido más bonito", subrayó el preparador santiaguino, para el que, en el plano deportivo, fue "una eliminatoria disputada en la que ganó el que vio puerta".