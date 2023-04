Brandon Vázquez elige jugar con Estados Unidos y no a México

Brandon Vázquez decidió jugar para el conjunto de las barras y las estrellas, el jugador nacido en Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana comunicó esta decisión en conferencia de prensa previo al juego amistoso con México que será el próximo miercoles.

"La decisión ya está tomada, jugando en las inferiores de Estados Unidos se ha creado una quimica muy buena con los jugadores al rededor de mí, entonces me siento muy como aquí en el grupo y estoy muy emocionado para jugar contra México. Obviamente le tengo mucho respeto, es el país de donde vino mi familia y la cultura de la casa en donde crecí es de México.", dijo el jugador del Football Club Cincinnati.

"No estoy tan metido en la Selección de México, no ha habido nada de conversaciones por allá, pero aquí me gusta el proyecto que tiene Estados Unidos, la ambición y el hambre que tienen para ser exitosos.", sentenció Vázquez.

Finalmente, el jugador habló sobre el apoyo que tiene por parte de su familia en las decisiones que toma en su carrera.

