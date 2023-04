No va con el Tri. Henry Martín fue sometido a estudios por parte del Cuerpo Médico de la Selección Nacional y confirmaron que lo mejor es que el delantero no haga el viaje a Arizona para el choque ante Estados Unidos.

RÉCORD confirmó que debido a una molestia muscular, el futbolista de América se quedará sin participación con el Tri a mitad de semana; Henry encabezaba la lista de delanteros de Diego Cocca, pero tras el partido de ayer donde salió lastimado, optaron por evitar una lesión de mayor gravedad.

Se sabía que Martín llevaba algunos días trabajando separado del grupo para dosificar sus cargas de trabajo ya que la posibilidad de una lesión muscular era latente, por ello, desde que llegó la convocatoria el club dio un informe de las últimas semanas de trabajo con Henry en el cual detallaron como habían estado trabajando con él.

Sin embargo, ayer tras la jugada del tercer gol de las Águilas en donde el goleador termina siendo arrollado por Juan Escobar, surgió una molestia muscular que le impidió seguir en el partido y de inmediato la zona dañada fue tratada con hielo.

Pero no fue hasta que reportó con Selección Nacional que decidieron que lo ideal era no exponerse, aunque la idea era que no jugara más de 60 minutos contra Estados Unidos, ya que un par de días después disputarán el Clásico Capitalino, duelo en el cual su participación hoy está también en duda y dependerá de cómo evolucione durante la semana.

Quien también causó baja de la Selección es Roberto 'Piojo' Alvarado, pues se perderá el partido contra el conjunto de las Barras y las Estrellas por un tema muscular.

