Diego Cocca habló de la ausencia de Pocho Guzmán en el Tri: "No hay nada que no sea deportivo"

En charla con ESPN, Diego Cocca, el técnico de la Selección Mexicana habló sobre el Víctor 'Pocho' Guzmán y el porqué no lo incluyó en su lista de convocados.

“Sin duda, no hay otra cosa que no sea deportiva”, dijo en entrevista con Mauricio Pedroza.

Guzmán no ha sido convocado todavía por Cocca, pero esto no le quita el sueño al entrenador. "Yo no veo a los que no convoco, sino a los que sigo convocando. Convoqué a 34 en estos dos partidos y ahora convoqué ocho nuevos más", argumentó ante los micrófonos de la televisora.

El estratega argenitno también habló sobre el malestar de la afición tras los malos resultados del Tri y dijo que él se comprometió a hacer crecar al equipo de cara al Mundial 2026. Sabe que esto es un proceso y que los resultados se verán a largo plazo.

"He notado mucha predisposición de los jugadores y así que no tengo duda que este torneo (Liga de Naciones de la Concacaf) nos va a dar la oportunidad de poder trabajar, de poder jugar, de poder competir y de poder crecer”, cerró el técnico.

