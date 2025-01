Alemania extiende contrato de Julian Nagelsmann hasta 2028

La Federación Alemana de Futbol (DFB) parece estar muy contenta con el trabajo hecho por Julian Nagelsmann desde que tomó las riendas del combinado nacional en 2023 y es por esa razón que han decidido extender una vez más su contrato y asegurar su presencia en el banquillo por lo menos hasta la Eurocopa del 2028.

Nagelsmann firma con Alemania hasta 2028 | X: @DFB_Team

En el marco del 125 aniversario de la DBF aprovechó para firmar la renovación de contrato con su entrenador y el presidente de la Federación, Bernd Neuendorf, expresó su alegría de extender el vínculo contractual con Nagelsmann.

“La renovación del contrato de Julian Nagelsmann demuestra que no nos basamos en los éxitos del pasado, sino que trabajamos en otros nuevos. La posición de El seleccionador nacional es de vital importancia. Julian Nagelsmann ocupa perfectamente este puesto con su experiencia deportiva, pero también con su gran sentimiento hacia el equipo y los aficionados”, declaró Bernd Neuendorf.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ – Unser Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert! 🖤❤️💛



➡️ https://t.co/R9CGwamL5l#dfbteam | 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/rLEZeLKAiC — DFB-Team (@DFB_Team) January 24, 2025

Segunda extensión que Nagelsman firma con Alemania

Cabe señalar que esta es la segunda extensión de contrato que Julian Nagelsmann firma con la DBF en menos de un año. Nagelsmann llegó a Alemania en septiembre del 2023 y para abril del 2024 ya había firmado una renovación hasta el Mundial del 2026 y ahora firma una nueva extensión hasta el verano del 2028.

"En septiembre de 2023, cuando llegué a la DFB, no podía imaginarme ser seleccionador nacional más allá del Campeonato de Europa en casa. Nuestro gran objetivo era lograr un torneo exitoso. Pero entonces no lo hubiera imaginado lo que significa la selección nacional para la gente de Alemania. Cuántos corazones llega y conmueve. Esta gran respuesta que recibimos todos los días, no sólo yo, nos muestra que nuestro camino común es el correcto. Fin. Estamos todos juntos. - aficionados, equipo y cuerpo técnico, algo que ahora queremos desarrollar con éxito. Queremos ganar títulos juntos”, declaró el entrenador alemán.

Nagelsmann llegó en 2023 a la Selección de Alemania | X: @DFB_Team

Números de Nagelsmann con Alemania

Hasta el momento los números de Julian Nagelsmann con Alemania son bastante discretos pues el entrenador solamente ha dirigido 19 partidos con su selección en los cuales ha conseguido 11 victorias, 5 empates y 3 derrotas.

En la Eurocopa 2024 fue eliminado en Cuartos de Final por España que a la postre resultó ser el campeón del torneo y este 2025 tiene en puerta el título de la UEFA Nations League donde ya se encuentra en la Fase de Cuartos de Final y se medirá ante Italia en la siguiente Fecha FIFA.

Nagelsmann en su presentación con la DFB | X: @DFB_Team

