Arne Slot ve complicada la renovación de Mohamed Salah con Liverpool: “Todo el mundo lo quiere”

La novela continúa. A pesar de que en lo deportivo al Liverpool le está saliendo todo de maravilla esta temporada, una de las grandes preocupaciones que tiene el club y sus aficionados para el futuro cercana es la permanencia de Mohamed Salah, quien cada día parece estar más alejado de firmar una renovación con la institución con la que ganó todo en Inglaterra.

Mohamed Salah aún no ha informado sobre su futuro | AP

En conferencia de prensa el entrenador del Liverpool, Arne Slot, dejó claro que Mohamed Salah es pretendido por varios clubes en el mundo incluyendo la liga de Arabia Saudita y pese a que en los Reds desean que el egipcio permanezca en el equipo, saben que es una decisión personal que ‘El Faraón’ tendrá que tomar pronto.

“Todo el mundo lo quiere, incluso nosotros. Queremos que renueve su contrato. Eso está claro. No me sorprende que Arabia Saudí lo quiera, pero no me sorprendería que otros países también lo quieran”

"Es lo suficientemente mayor y sabio, y ha hecho tantas cosas inteligentes en su carrera, que tomará la decisión correcta para sí mismo y, con suerte, también para nosotros".

Arne Slot, DT del Liverpool desde la presente temporada | AP

Mohamed Salaha será agente libre en verano

El contrato de Salah con el Liverpool culmina al finalizar esta temporada, por lo que el jugador egipcio será libre de firmar con el club que el deseé, incluyendo el mismo Liverpool que lleva toda la presente temporada tratando de convencerlo que permanezca en la institución.

Al restar menos de seis meses en su contrato, por reglamentación de la FIFA, Mohamed Salah ya puede comenzar a negociar con diversos clubes e inclusive puede firmar un pre contrato con otro equipo sin tener que dar informe o tener a Liverpool como intermediario, lo que complica una posible renovación con los Reds.

Salah ya tiene varias ofertas de diversos clubes | AP

