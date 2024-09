Champions League: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 2?

Concluyó la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League y para la Jornada 2 se jugarán más duelos interesantes que la afición espera con ansias.

Para esta fecha únicamente martes y miércoles se jugarán los encuentros, a diferencia de la primera jornada que también en jueves hubo actividad.

Será el martes 1 y miércoles 2 de octubre los días en los que la Champions League tendrá actividad con partidos como Arsenal vs PSG, Bayer Leverkusen vs Milan, Lille vs Real Madrid, entre otros.

Champions League: ¿Dónde ver la Jornada 2?

Días: martes 1 y miércoles 2 de octubre

Transmisión: En martes TNT Sports, Cinemax y MAX, mientras que, en miércoles Caliente TV se encargará de transmitir los duelos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA ANUNCIA EL FORMATO DE LA COPA INTERCONTINENTAL 2024