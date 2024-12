Cristiano Ronaldo respalda a Vinicius Jr.: “Merecía el Balón de Oro”

Han pasado casi dos meses desde que France Football proclamó a Rodri como el mejor futbolista del planeta y dejó a ‘Vini’ en la segunda posición, esto desató bastante polémica la cual continúa hasta la fecha y el propio Cristiano Ronaldo dio su punto de vista, mencionando que Vinicius Jr. debió ser el ganador del Balón de Oro 2024.

Cristiano Ronaldo en los Globe Soccer Awards 2024 | AP

Cristiano Ronaldo dio unas palabras durante la ceremonia de los Globe Soccer Awards 2024 y mientras elogiaba a las estrellas nominadas de la noche, hizo una pausa especial al referirse a Vinicius Jr., recalcando que en su opinión debió de haber ganado el Balón de Oro.

“Vinícius Jr. se merecía el Balón de Oro. Ganó la Champions y tuvo un desempeño increíble en la final. Fue injusto que no se lo dieran", declaró el astro portugués.

Cristiano Ronaldo apoya a Vinicius Jr. | AP

Al escuchar las palabras de Cristiano Ronaldo todo el recinto decidió aplaudir y reconocer el gesto que tuvo el portugués con Vinicius Jr., quien también se encontraba en la sala y las cámaras de televisión lo enfocaron y se pudo observar que también aplaudió a ‘CR7’ en señal de agradecimiento.

Más tarde en los mismos Globe Soccer Awards Vinicius Jr. fue galardonado como el mejor futbolista del planeta durante el 2024, por lo que el único premio individual de esta índole que no se llevó el brasileño fue el Balón de Oro, pues The Best y Globe Soccer Futbol si reconocieron lo hecho por el astro del Real Madrid.

Vini mejor futbolista del 2024 en los Globe Soccer Awards | AP

Vinicius Jr. agradece a Cristiano Ronaldo

Posterior a que Cristiano Ronaldo se rindiera en elogios al futbolista brasileño, Vinicius Jr. agradeció las palabras de quien considera uno de sus ídolos e inspiración en el mundo del futbol.

“Si Cristiano dice que yo soy el mejor jugador, lo creo. Es un placer y un honor estar con él, mi ídolo junto con Neymar. Recibir el premio al mejor de la temporada con mis ídolos aquí es algo muy lindo. Hicimos grandes cosas en la temporada", declaró Vini.

