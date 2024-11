Francia deja fuera a Mbappé de la convocatoria para la siguiente Fecha FIFA

Sorpresa en París. Este jueves en conferencia de prensa el entrenador Didier Deschamps dio a conocer la lista de convocador de Francia para la próxima Fecha FIFA, teniendo como gran sorpresa la ausencia de Kilian Mbappé, esto por mera decisión técnica.

Deschamps reveló que habló personalmente con la estrella del Real Madrid y le externó su decisión de no incluirlo en la convocatoria, señalando que fue una decisión completamente suya, pues Mbappé sí tenía el deseo de jugar con Francia de nueva cuenta.

“He tenido varias conversaciones con él, he hablado con él y he tomado esta decisión para esta concentración en concreto porque pienso que es mejor. Kylian (Mbappé) quería venir y no son problemas extadeportivos, es una decisión puntal para estea concentración por los dos partidos que tenemos por delante”, declaró el DT de Francia.

pour le dernier rassemblement de l’année de nos Bleus Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe a href="https://twitter.com/hashtag/FiersdetreBleus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RIS2oyWvAA — Equipe de France (@equipedefrance) November 7, 2024

En semanas pasadas reportes en París indicaban que el propio Kylian Mbappé habría solicitado solo ir con Francia para partidos ‘importantes’, pero esta ausencia no tendría nada que ver con esta petición y sería simplemente decisión técnica.

Los partidos que Kylian Mabppé se perderá con Francia serán la Jornada 5 y 6 de la Nations League, duelos en los que su combinado nacional se medirá ante Israel e Italia el próximo 14 y 17 de noviembre respectivamente.

