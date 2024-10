Gary Neville rechaza a Tuchel como DT de Inglaterra: “Decepcionante que sea extranjero”

El nombramiento de Thomas Tuchel como nuevo entrenador de Inglaterra fue una decisión que causó cierto revuelo en Gran Bretaña, esto principalmente por la nacional del estratega y así lo externo el historico futbolista inglés Gary Neville, quien dijo sentirse decepcionado.

El exfutbolista de Manchester United y 85 veces internacional con Inglaterra, mencionó que Thomas Tuchel era el mejor entrenador disponible en el marcado, pero no ocultó su descontento por su nacionalidad alemana y mencionó que le hubiera gustado un técnico inglés para su selección.

“Han conseguido un gran entrenador, no hay duda. No se puede criticar a la FA porque han conseguido probablemente el mejor entrenador disponible en el mundo en estos momentos”, declaró Neville en Sky Sports.

“No sé si cuadra con el criterio de St George’s Park y la fe en los entrenadores ingleses. Ya es difícil conseguir ese trabajo en la Premier League, así que hay una sensación de decepción por que hayan ido a por un técnico extranjero.

Gary Neville resaltó que a él le tocó ser dirigido por entrenadores extranjeros en su paso por la selección de Inglaterra y mencionó que siempre va a preferir a un DT nacional para su selección, tal y como lo era Gareth Southgate.

“El reto para mí es que he trabajado con Capello y con Eriksson, pero me di cuenta de que el daño que se hizo a los entrenadores ingleses fue grande. Si no les vamos a dar bombo en nuestro país, entonces no podemos pedírselos a otros en Europa. Gareth Southgate restauró la fe en los jugadores ingleses y en la calidad de sus entrenadores”

Thomas Tuchel se disculpó por ser Alemán

Thomas Tuchel sabe que estas criticas por su nacionalidad no son exclusivas de Gary Neville y desde el momento de su presentación como nuevo DT de Inglaterra, se disculpó con los aficionados ingleses: “Lo siento por tener pasaporte alemán”, mencionó.

