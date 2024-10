Leyenda de Uruguay respaldó a Marcelo Bielsa ante declaraciones de Luis Suárez

Richard ‘Chengue’ Morales, quien participó en el Mundial de Corea-Japón 2002 con la garra charrúa, criticó los más recientes comentarios de Luis Suárez sobre el actual entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa. Las declaraciones del Pistorlero dieron mucho de qué hablar, generando opiniones divididas entre la afición y algunos seleccionados.

Suárez señaló que tuvo tensiones internas con ‘El Loco’. En entrevista con DSports, mencionó que el estratega tuvo decisiones o malas conductas que tuvo en la pasada Copa América, donde el representativo de Uruguay obtuvo el tercer lugar al vencer a su similar de Canadá por la vía de los penales.

"No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar. ¿Quién arranca pegando? El número uno. Acá, es todo por poder y plata; eso está por encima de la camiseta de Uruguay”, mencionó Morales en entrevista en el programa, Punto Penal.

Para terminar, criticó la postura de los actuales jugadores y líderes dentro del vestidor celeste. “Me sorprende por qué se quedan ahí si siguen siendo maltratados. ¿No estarán esperando que caiga Bielsa? ¿No estarán esperando que Bielsa se vaya porque es mucho lo que tienen que pagar? Si Federico Valverde no se quiere exponer, no puede ser el capitán de la selección. ¿Nández no puede hablar?”, declaró el exdelantero de 49 años.

