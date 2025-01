¡Oficial! Graham Potter es nuevo entrenador del West Ham de Edson Álvarez

Una vez anunciada la salida de Julen Lopetegui del banquillo, West Ham United no tardó ni siquiera 24 horas en anunciar al nuevo entrenador del equipo y será nada más y nada menos que Graham Potter quien tomará las riendas del equipo donde milita el mediocampista mexicano Edson Álvarez.

Graham Potter firmando su contrato con West Ham United | whufc.com

A través de un comunicado y posteriormente una conferencia de prensa, West Ham le dio la bienvenida a Graham Potter como su nuevo entrenador, quien mencionó luego de 20 meses alejado de las canchas, esta fue la oportunidad que estaba esperando para volver a los banquillos.

“Hay muchos aspectos del club que lo hacen realmente interesante. Tuve paciencia por una razón, para esperar la oportunidad adecuada, y sentí que esta era la oportunidad adecuada para mí”, declaró Potter.

🗣️ "I'm really, really excited"



Graham Potter’s first words as West Ham Head Coach ⚒️

— West Ham United (@WestHam) January 9, 2025