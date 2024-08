Paulo Dybala es convocado en la Roma pese a potencial salida al futbol saudí

A pesar de la posible salida al futbol saudita, Paulo Dybala fue convocado para disputar la primera jornada de la Serie A. Recientemente, el argentino ha sido vinculado con el Al-Qadsiah.

Daniele De Rossi, director técnico de la Roma decidió tener en su convocatoria a La Joya para enfrentar al Cagliari, pues pese al posible traspaso todavía quiere disponer de las habilidades del argentino.

“Hemos oído que hay algo, pero Paulo está con nosotros. Hay muchos jugadores que tienen situaciones de mercado abiertas, pero Dybala viene con nosotros a Cagliari, no hay problemas y está convocado”, explicó el técnico italiano.

Paulo Dybala ha sido importante para la Roma, con 16 goles y 10 asistencias en 39 partidos de todas las competencias se ganó el respeto y el cariño de la afición, quienes han repudiado su posible marcha.

“Aquí no hay nadie por encima del club. Ya hablará Paulo, que para mí fue y sigue siendo un jugador importantísimo. Le dije lo que le tenía que decir al club y a Dybala. No puedo ir más lejos”, señaló De Rossi sobre sus esfuerzos para mantener en el equipo al argentino.

El club saudí le ofreció un contrato de aproximadamente 25 millones de euros por temporada a Dybala, pero de momento aún no hay nada concreto, según De Rossi. “No es que no quiera hablar o no pueda, es que ahora es complicado hacerlo porque está todo en el aire. El 2 de septiembre seguro que sabremos algo y hablaremos tranquilamente”, dijo.

La salida de las estrellas de un equipo resultan complicadas, sin embargo, el entrenador italiano le quiere ver el lado positivo a la potencial salida. “Hay un equipo que vendió a Fabián, a Koulibaly, a Insigne y a Mertens y ganaron el Scudetto, y ninguno era mejor que Paulo. No digo que nos vaya a pasar a nosotros, sino que a veces los equipos renacen cuando pasan estas cosas”, concluyó con referencia al Napoli.

