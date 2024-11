Periodista de Namibia responde a Florentino Pérez: “Es una persona frustrada”

A casi un mes de que se haya nombrado a Rodri el mejor jugador del mundo al entregarle el Balón de Oro, las polémicas en torno a dicho galardón continúan y las más recientes declaraciones de Florentino Pérez han causado revuelo, tanto así que el periodista de Namibia le contestó al presidente del Real Madrid.

En la asamblea general 2024 del Real Madrid, Florentino Pérez cuestionó los votos de ciertos periodistas en el Balón de Oro y el mandamás Merengue puso en tela de juicio el valor de los votos de países como Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, mencionando que si quitáramos los votos de los periodistas de dichos países, Vinicius Jr. hubiese ganado el Balón de Oro.

“Sin los votos de cuatro de ellos (Namibia, Uganda, Albania y Finlandia), Vinicius habría ganado ¡Algunos ni lo incluyen ni entre los diez mejores! Al menos, el periodista finlandés ha reconocido su error y ha dimitido"

Ante estas declaraciones, Sheefeni Nicodemus, periodista representante de Namibia para las votaciones del Balón de Oro, respondió a Florentino Pérez y no tuvo en reparo en decir que son palabras de un hombre frustrado, además de señalar que si él no fuese africano, no pondría en tela de juicio sus votaciones.

"Sospecho que son palabras de una persona que está frustrada. El señor Pérez siente que la gente de mi país y de los demás países mencionados no tienen un voto significativo porque somos personas inferiores. Si yo fuera de las principales naciones futbolísticas y no estuviera de acuerdo con su opinión, ¿cuál sería su argumento?", declaró Sheefeni Nicodemus para El Larguero.

