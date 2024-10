PSG pierde caso contra Mbappé y deberá pagar 55 millones de euros

Luego de meses de disputas legales, PSG ha sido notificado por parte de la Ligue 1 que sí deberá pagar los 55 millones de euros que Kylian Mbappé demandó al club luego de irse al Real Madrid.

El fallo a favor de Kilian Mbappé se dio dese el mes pasado, pese a esto, París Saint-Germain quizo gastar todos los recursos posibles para evitar pagar dicha cifra al astro francés, pero la comisión de apelaciones de la Ligue 1 ratificó su decisión y le dio la razón al ahora jugador del Real Madrid.

“El club (PSG) debe pagar la parte de su salario que reclama”, le dijo la LFP a The Associated Press en un correo electrónico. "La decisión no está sujeta a (otra) apelación, pero puede ser planteada frente al comité ejecutivo de la Federación de Fútbol Francesa.

Dentro del PSG creen que Kilian Mbappé actuó de mala fe con el club, por lo que buscara llevar este caso a instancias más elevadas, por lo que apuntan a llegar a los juzgados.

“El PSG se ve obligado a que la mala fe del jugador sea juzgada por los tribunales competencias si lamentablemente el jugador continúa con esta incomprensiblemente perjudicial disputa”, añadió el equipo. “Fundamentalmente, esta es una cuestión de buena fe, honestidad, defender sus valores y respetar a la institución de Paris (Saint-Germain) y sus aficionados”.

