Richarlison molesto por no dar el Balón de Oro a Vinicius Jr.: “Hoy perdió el futbol”

A primeras horas del día se reveló que Vinicius Jr. no sería el ganador del Balón de Oro este año sino Rodri y luego de que se confirmara esto durante la ceremonia, las muestras de apoyo hacían ‘Vini’ han comenzado a llegar y no solo de sus compañeros en el Real Madrid, sino también de la selección de Brasil.

A través de una publicación de Instagram, Richarlison habló en representación de todos los brasileños que aman el futbol y señala que a pesar de que Rodri es un extraordinario jugador, pero por criterios que nadie conoce, Vinicius Jr. no fue el ganador.

“Desafortunadamente, por criterios que nadie puede entender, el premio no llegó. Y no me malinterpreten, Rodri es un mal jugador que merece estar entre los mejores. Pero Vini no conseguir ese Balón de Oro fue embarazoso, y la única persona que perdió hoy fue el fútbol”, escribió en Instagram.

Richarlison también hizo hincapié en la importancia que Vinicius Jr. le daba a este galardón y que la estrella del Real Madrid quería ganarlo para compartirlo con todo el pueble de Brasil, pero pese a no tener el trofeo entre sus manos, él lo considera el mejor jugador del mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "¡VINI, VINI!", PRESENTES EN PARÍS GRITARON PIDIENDO EL BALÓN DE ORO PARA EL BRASILEÑO