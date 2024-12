Todo listo para el sorteo de la Concachampions; clubes de Liga MX conocerán a sus rivales

Todo está listo y es cuestión de horas para llevar a cabo el sorteo de la Liga de Campeones Concacaf edición 2025, la cual contará con la participación de seis clubes de la Liga MX y que conocerán sus rivales cuando se lleva a cabo este evento el 10 de diciembre en la ciudad de Miami, Florida.

El torneo cuenta con un total de 27 clubes participantes, los cuales serán sorteados para definir los duelos de la Primera Ronda (16avos de Final), pero cinco equipos evitaron esta ronda y serán colocados de inmediato en los 8avos de Final, siendo el América el único privilegiado de la Liga MX de llegar directo a esta ronda.

América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres y Rayados, serán los representantes del futbol mexicano en este certamen, siendo la segunda liga con más representantes en el torneo solo por detrás de la MLS.

De igual forma, al ser de los equipos mejores clasificados por el Ranking de Concacaf, los clubes mexicanos fueron pre-sembrados en llaves diferentes de la Primera Ronda, por lo que no podrán enfrentarse entre sí para esta Fase.

Equipos participantes:

Vancouver Whitecaps FC (CAN)

Cavalier FC (JAM)

Cibao FC (DOM)

Real Hope FA (HAI)

Antigua GFC (GUA)

CS Herediano (CRC)

Deportivo Saprissa (CRC)

FC Motagua (HON)

LD Alajuelense (CRC)

Real Esteli FC (NCA)

Colorado Rapids (USA)

Columbus Crew (USA)

Los Angeles FC (USA)

Sporting Kansas City (USA)

Cavalry FC (CAN)

Forge FC (CAN)

CD Guadalajara (MEX)

CF Monterrey (MEX)

Club América (MEX)

Cruz Azul (MEX)

Pumas UNAM (MEX)

Tigres UANL (MEX)

FC Cincinnati (USA)

Inter Miami CF (USA)

LA Galaxy (USA)

Real Salt Lake (USA)

Seattle Sounders FC (USA)

¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la Concachampions?